STARGLOW・KANON「anan2501号掲載」カット STARGLOWのKANONが、6月24日発売の『anan』2501号「魅せるカラダCLOSE UP」に登場。二十歳を迎えたKANONが、これまで見せたことのない大胆なビジュアルで新たな魅力を披露している。発売に寄せて、STARGLOW公式SNSでは誌面に掲載されているビジュアルが一部公開された。公開されたカットでは、モード感漂うセットアップを纏いながら、鍛え上げられた腹筋やウエストライン