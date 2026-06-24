水島警察署 示談金名目で従業員の知り合いから現金をだまし取ったとして、岡山市南区西紅陽台の会社経営の男（42）が24日、詐欺の疑いで逮捕されました。 水島警察署によりますと、男は自分が経営する会社の従業員が当事者となっている法的手続きに関して、従業員の知人女性（31）から現金をだまし取ろうと考えました。 そして2026年5月下旬ごろ、女性に電話をかけて「示談金が足りなさそうだから、もう50万円を用意して