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アジア株韓国に振り回される市場、米マイクロン決算に身構える投資家 東京時間14:06現在 香港ハンセン指数 23303.45（-32.83-0.14%） 中国上海総合指数 4096.14（-10.11-0.25%） 台湾加権指数 46220.58（-880.07-1.87%） 韓国総合株価指数 8384.58（+180.74+2.20%） 豪ＡＳＸ２００指数 8794.50（+7.52+0.09%） インドＳＥＮＳＥＸ３０種 76635.81（+435.13+0.56%） アジア株は