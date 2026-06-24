日本時間午後５時に６月の独Ｉｆｏ景況感指数も発表される。大方の予想は８５．５となっており、前月の８４．９を上回り、２カ月続けて上昇すると見込まれている。前日に６月の独購買担当者景気指数（ＰＭＩ）速報値が発表されており、総合が予想を下回っていた。６月の独Ｉｆｏ景況感指数も同様の結果になれば、ユーロ圏最大の経済国であるドイツの景気回復期待が後退し、ユーロが売られる可能性がある。