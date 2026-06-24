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東京時間に伝わった指標・ニュース ※経済指標 【豪州】 消費者物価指数（5月）10:30 結果-0.7% 予想-0.4%前回0.4%（前月比) 結果4.0% 予想4.3%前回4.2%（前年比) 結果0.4% 予想0.3%前回0.3%（トリム平均・前月比) 結果3.6% 予想3.5%前回3.4%（トリム平均・前年比) ※要人発言やニュース 【日本】 日銀主な意見（6月15日-16日開催分） 中立金利は2%程度、数カ月に