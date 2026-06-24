24日（水）午後も九州は大雨災害に厳重警戒。ダブル台風接近前から大雨に。＜24日（水）の天気＞活発な梅雨前線が九州に停滞しています。九州では午後も断続的に非常に激しい雨が降り、さらなる大雨になりそうです。土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒してください。また、四国でも雨が強まっていて、お帰りの時間帯にかけて雷を伴って非常に激しく降るところがあるでしょう。夜遅くには紀伊半島を中心に大雨