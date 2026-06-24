ニッポン放送は、26日午前8時にキックオフとなる、アメリカ・テキサス州のダラス・スタジアムで開催される『FIFAワールドカップ2026』日本×スウェーデン戦について、午前7時55分から生中継を開始すると発表した。【映像】FIFAスタッフもごみ拾い！世界に広がる日本サポーターの行動この試合の解説は日本代表の経験を持つ西川周作が担当する。西川は日本代表として通算31試合に出場。2014年のワールドカップブラジル大会のメ