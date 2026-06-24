◇サッカー FIFAワールドカップ2026(日本時間12日〜7月20日、カナダ・メキシコ・アメリカ)FIFAワールドカップ2026は大会13日目、グループステージK組とL組の第2節が行われました。K組はポルトガルが今大会初勝利、コロンビアも連勝で決勝トーナメント進出を確定させました。L組はイングランドがガーナと痛み分け、クロアチアが勝利で混戦模様に。またこれで全組の第2節が終了し、明日25日からはグループステージの順位を決める第3