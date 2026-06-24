「ビッグダディ」こと林下清志氏（61）が24日、ブログを更新。結婚したことを発表した。「婚姻届が受理されて晴れて夫婦となりました、放置して頂ければ幸いです」と書き出した林下氏。過去にはドキュメンタリー番組のテレビ朝日系「痛快！ビッグダディ」で長年にわたって取材を受け、7度の結婚と離婚を公表しており、今回が8度目の結婚とみられる。「相手の女性は名古屋の方です。こんな林下の奥さんになろうとしてくれるん