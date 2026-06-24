ガソリンスタンドでの給油作業＝東京都内経済産業省が24日発表した22日時点のレギュラーガソリン1リットル当たりの全国平均小売価格は前週調査から10銭高い169円80銭だった。2週連続の値上がり。軽油は159円ちょうどで横ばい。灯油は18リットル（一般的なタンク1個分）当たり3円上がり2531円だった。政府はガソリン価格を170円程度に抑えるため補助金を支給している。6月25日〜7月1日の支給額はレギュラー1リットル当たり6円