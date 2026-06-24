ソフトバンクの石塚綜一郎捕手が下顎（かがく）骨骨折と診断されたことを24日、球団が発表した。24日の試合は欠場する。本日、登録を抹消される見込み。石塚は前日オリックス戦の9回2死に代打で打席に立つと、オリックス守護神マチャドの直球を顔面付近に受けた。内角への抜けたボールを避けきれず、倒れ込んだまま動けない石塚は担架に乗せられてベンチ裏へ下がった。マチャドはこの1球で危険球退場となった。試合後、小