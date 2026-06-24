【「史上最強の弟子ケンイチ２～達人編～」1巻】 【「史上最強の弟子ケンイチ 愛蔵版」1巻＆2巻】 8月18日発売予定 【拡大画像へ】 小学館は、松江名俊氏によるマンガ「史上最強の弟子ケンイチ２～達人編～」1巻を8月18日に発売する。また、「史上最強の弟子ケンイチ 愛蔵版」1巻・2巻も同日発売される。 「史上最強の弟子ケンイチ２～達人編&#