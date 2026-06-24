【第11話】 6月24日公開 第11話を読む 【拡大画像へ】 竹書房は6月24日、原作・鵠氏、漫画・Leonat氏による作品「異世界サウナでととのいスローライフ ～無知な女冒険者とラブラブ混浴しちゃう～」第11話を竹コミ！で無料公開した。 第11話では、ユスティーナと行為をしているところを、サラに見られてしまうが、何とか誤魔化す。そのまま、彼女にも“ととのいの