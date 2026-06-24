横浜ビー・コルセアーズは6月24日、キャメロン・マクガスティと2026－27シーズンの選手契約を締結したことを発表した。1シーズンの契約となる。 アメリカ出身で現在28歳のマクガスティは、197センチ88キロのシューティングガード。マイアミ大学出身で、イタリア、フランス、ポーランド、イングランドのチームでプレー経験を持つ。 マクガスティ、クラ