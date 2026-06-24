ワークマンが続伸。岡三証券は２３日、同社株のレーティングを３段階で最上位の「強気」で新規カバレッジを開始した。目標株価は８５００円とした。同社の株価は２４年以降、上昇基調にあるが、この背景として（１）マス化製品の積極展開（２）都市部を中心とした「ＷｏｒｋｍａｎＣｏｌｏｒｓ」の出店などを通じた全社的な業績拡大がある、と指摘している。同証券では、中長期的に１０％程度の営業増益は可能と予