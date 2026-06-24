トライアルホールディングスは続急伸している。２３日の取引終了後に、既存借入のリファイナンスを目的に、三菱ＵＦＪ銀行をアレンジャーとしたシンジケーション方式によるタームローン契約を締結すると発表しており、好材料視されている。 ２５年７月に買収した西友の買収資金に関するもので、三菱ＵＦＪ銀行をアレンジャーに国内の金融機関から合計３６７４億円を借り入れる予定。こ