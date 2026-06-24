ココペリは朝安後切り返し、４日ぶりに急反発。きょう午前９時ごろ、運営する中小企業向け経営支援プラットフォーム「ＢｉｇＡｄｖａｎｃｅ」を活用したオンライン商談会「えんむすＢＡ」のエントリー企業が１５００社を突破したと発表した。同商談会は第６回に当たり、８月３日から３１日に開催する予定。エントリー企業数が開催２カ月前に１５００社を超えるのは過去最速のペースであり、株価の支援