「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の２４日午後２時現在で、東京電力ホールディングスが「売り予想数上昇」で２位となっている。 ２０日付の日本経済新聞朝刊で、「東京電力ホールディングスが資本提携の交渉を５陣営を軸に進めることが１９日分かった」と報じられた。記事によると、ソフトバンクと国内投資ファンドの日本産業パートナーズ（ＪＩＰ）、外資系ファンド３