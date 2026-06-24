ロアッソ熊本は24日、青山学院大DF木村匠汰(4年)の2027年1月加入内定を発表した。木村は矢板中央高出身で、高校3年時にはインターハイの優秀選手賞に選ばれた。熊本は「左足のフィード、高さを活かしたヘディング、対人に負けないフィジカルが武器。攻守両面で存在感を発揮できる選手」と紹介している。木村はクラブを通じて以下のようにコメントしている。「3歳でサッカーを始めてから18年間、プロになるという夢を追い続け