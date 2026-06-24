愛媛FCは24日、大阪経済大FW山本青英(4年)の2027年1月加入内定を発表した。山本は東海大大阪仰星高出身で、大学進学後は関西学生選抜も経験。今季の関西学生サッカーリーグ2部ではここまで8試合3得点1得点を記録している。愛媛を通じて以下のようにコメントした。「この度、愛媛FCに加入することになりました、大阪経済大学の山本青英です。幼い頃からの目標であったプロサッカー選手としてのキャリアを愛媛FCという素晴らしい