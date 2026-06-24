清水エスパルスは24日、FW安藤阿雄依(21)が横河武蔵野FCへの育成型期限付き移籍を、GK猪越優惟(25)が栃木SCへの期限付き移籍をそれぞれ2027年6月30日まで延長すると発表した。期間中の清水と対戦する公式戦には出場できない。また、栃木SCへ育成型期限付き移籍していたMF小竹知恩(20)は来季、ザスパ群馬へ育成型期限付き移籍する。2027年6月30日までとなり、清水と対戦する公式戦には出場できない。それぞれ以下のようにコメ