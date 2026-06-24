ファジアーノ岡山は24日、FW太田龍之介(24)がジュビロ磐田へ期限付き移籍することを発表した。期間は2027年6月30日までとなり、岡山と対戦する公式戦には出場できない。太田は今季ヴァンフォーレ甲府へ期限付き移籍して17試合3得点だった。昨年は栃木SCへ期限付き移籍していたなか、「 引き続き期限付き移籍にはなりますが、より成長した姿を見せられるように頑張ってきます!応援よろしくお願いします」とコメントしている。