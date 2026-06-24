ジェフユナイテッド千葉は24日、MF猪狩祐真(23)がヴァンラーレ八戸へ期限付き移籍することを発表した。千葉と対戦する公式戦には出場できない。猪狩は産業能率大出身で、プロ2年目の今季は10試合に出場した。千葉を通じて「J1昇格を経験し、ジェフのエンブレムを背負ってJ1の舞台で戦えたことは、自分にとって大きな経験になりました。新しい環境で多くの経験を積み、結果にこだわりながら成長した姿をお見せできるよう全力で