浦和レッズは24日、GK牲川歩見(32)がジュビロ磐田へ完全移籍することを発表した。牲川は2022年に浦和へ加入し、J1通算6試合に出場した。今季の出場はなかった。浦和を通じて「この4年半は、選手としても人としても大きく成長させていただいた、本当にかけがえのない時間でした。また、このクラブで大切な家族にも出会うことができました。浦和で過ごした日々は、私の人生にとって特別な財産です」とコメントしている。続けて