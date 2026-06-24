FC東京は24日、MF梶浦勇輝(22)のFC今治への育成型期限付き移籍が2027年6月30日まで延長されることを発表した。FC東京と対戦する公式戦には出場できない。梶浦は25年から今治に育成型期限付き移籍していて、J2・J3百年構想リーグでは14試合1得点を記録。レンタル加入ながら副キャプテンも担当している。23年と24年にはツエーゲン金沢に育成型期限付き移籍しており、武者修行期間が続くなかで「青赤のユニフォームを着て活躍す