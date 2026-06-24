道産の牛乳をもっと多くの人に消費してもらおうと、道と雪印メグミルクは６月２４日、牛乳をふんだんに使った特別メニューを道庁の食堂で提供しました。醤油スープに道産牛乳を加えた旨味たっぷりのスープが特徴の「ミルクつけ麺」です。道庁の食堂では、牛乳を使った特別メニューが２４日限定で提供されました。（札幌市民）「牛乳のコクもあって美味しいなと思いました」（雪印メグミルク一ノ倉邦正さ