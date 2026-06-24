日本テレビ系お昼の情報バラエティー「ヒルナンデス！」（毎週月〜金 11:55〜13:55放送）。明日6月25日（木）は、人気企画「ゆのちゃん はじめて旅」を放送。今回の舞台は新宿駅周辺。小学4年生の永尾柚乃ちゃん（9歳）が 、横山裕、浦野モモアナウンサーと共に、人生初の「はじめてグルメ」を探す旅に出発！去年6月にオープンした進化系フードコート「reDine 新宿（リダイン新宿）」でいただくのは、中国の陝西省（せんせいしょう