ハンバーガーショップ「ゼッテリア」は、7月1日に平日限定のランチメニューをリニューアルする。【写真】プリプリサクサク食感の「アボカドえびバーガー」同店では、平日の午前10時30分から午後3時の時間帯に提供するランチセットが、日常使いの食事として好評を博している。今回のリニューアルでは、より“選べる楽しさ”を感じられる内容へと進化した。今回は、新たなラインアップとして、春のフェア商品として好評だった