お笑いコンビ・くりぃむしちゅーの有田哲平が、23日放送のTBS『有田哲平とコスられない街』に出演。アンタッチャブルの山崎弘也と家族ぐるみでライブに行くインフルエンサーを明かした。【写真】デコルテあらわなノースリーブ！有田がライブに行ったインフルエンサー番組では「MCだらけの熱海旅SP」と題して有田らがインフルエンサーのしなこをゲストに迎え、ロケを繰り広げた。有田はしなこについて「今日で言えば一番会いた