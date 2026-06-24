東京・北区の小学校で児童ら11人がけがをした火災。学校側は23日夜、臨時の保護者会を開きました。説明会は2時間半にわたりました。そこで語られたこととは。（6月23日放送news23より）【画像を見る】保護者会開催「決まっていないことが多すぎる」「真摯な対応・回答してくれているのは伝わった」臨時保護者会開くも…「決まっていないことが多すぎる」「あわや大惨事」の火災はなぜ起きたのか。23日夜、小学校が臨時の保護者会