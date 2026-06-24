日本アンチ・ドーピング機構（ＪＡＤＡ）は２４日、新たな会長として柔道女子で五輪メダリストの田辺陽子氏（６０）が就任したことを発表した。４年間務めた赤間高雄前会長が退任し、田辺氏はオリンピアン出身、さらに女性として初のトップとなる。ＪＡＤＡは、２００１年に設立された日本国内におけるアンチ・ドーピング活動の推進機関で、２６年５月時点の加盟団体は１２２。ドーピング防止対策や、競技会などでのドーピング