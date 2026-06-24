ティグリスは7月1日、「ゼブラ飲みキャンペーン」を、BAR Arca新宿本店、BAR Sonora、BAR Arca渋谷、BAR＆CAFE Sonora＋sにて開始する。フルーツジュースキャンペーン名にある「ゼブラ飲み」とは、アルコールと栄養豊富なフレッシュフルーツジュースをシマウマの模様のように交互に摂取することで、身体への負担を軽減するサステナブルな飲酒スタイル。同キャンペーンは、アルコール1杯の注文につき、バーテンダーが厳選した旬のフ