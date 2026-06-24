昌騰が運営するトレーディングカードサプライ品ブランド「ホゴダス」は、PSAスラブやマグネットローダーを3段360度展示できる天然木製回転ディスプレイタワー「TCG-STA05」の販売を開始した。ホゴダスTCG-STA05同商品では、大切なコレクションを「しまう」のではなく「飾って楽しむ」新しいスタイルを提案する。ゲームルームやデスク周りをコレクターズスペースへと昇華させる。チャコールブラック調に仕上げた天然木製で、木目