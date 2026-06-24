２４日放送のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金曜・午後１時）に、モデルでタレントの森星（ひかり）が出演した。日本のファッションデザイナーの草分けで、国際的に活躍した祖母・森英恵（もり・はなえ）さんが「星」と名付けたといい、５人きょうだいの末っ子の星。家族の話題になり、母・パメラさんとの思い出を明かした。司会の黒柳徹子は「お母様はイタリア系アメリカ人」と紹介すると、星は「キッチンの中では『マン