1次リーグK組サッカー北中米ワールドカップ（W杯）の1次リーグK組が23日（日本時間24日）に行われ、コロンビアがコンゴ民主共和国を1-0で下した。試合終了間際、コロンビア・サポーターが時間稼ぎに打って出るシーンがあり、注目を集めている。コロンビアは後半31分にムニョスのゴールで先制。1-0のまま時計は進み、後半アディショナルタイムに突入した。カウントダウンが進む中、コンゴ民主共和国のコーナーキックの際は、