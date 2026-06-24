スポーツ報知評論家の高木豊氏が、２４日に自身のＹｏｕＴｕｂｅを更新。パ・リーグ首位を走る西武の救援陣について言及した。西武は２３日の楽天戦後、西口監督が「やり直してきてもらいます」と明かし、直近３登板で３被弾のドラフト２位ルーキー・岩城颯空投手、浜屋将太投手の両左腕のファーム再調整が決まった。高木氏は、岩城が「コントロールが良い」と評価されている点について、「コースに投げるコントロールが凄く