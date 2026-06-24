日本の順位は前回と変わらずサッカー北中米ワールドカップ（W杯）で1次リーグF組の日本は、2試合を終えて勝ち点4で同組2位につける。米スポーツ専門メディア「ジ・アスレチック」は「12日目終了時点でワールドカップ全48チームを再ランキング。11ランクアップでトップ10入りしたのはどの国？」と題する記事を掲載。日本を16位とし、「明確なチームとしてのアイデンティティを示している」と評価している。日本時間24日の午前5