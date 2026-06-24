◆パ・リーグ日本ハム―ロッテ（２４日・エスコンフィールド）日本ハムの野村佑希内野手が、２打席連続本塁打を放った。まずは３回、１死走者なしからロッテ先発・河村の１４５キロを左翼ブルペンへ運ぶ８号ソロ。５月２４日以来、７１打席ぶりの一発だった。さらに５回、再び１死走者なしから河村の１３０キロのスライダーを、左翼２階席まで飛ばす特大の９号ソロ。２打席連発にも「甘いところにきたら、しっかり振ること