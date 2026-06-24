俳優の中井貴一が２４日、都内で行われた大東建託グループの新ＣＭ発表会にタレントの山之内すずと出席した。現在６４歳、４５年以上の俳優キャリアを持つ中井は「過去を振り返らない。自分の代表作は、これから。過去の遺産で飯を食わない。先を見ていけるか、それが俳優の宿命」とこだわりを語った。日頃の仕事も「常に挑戦」と心掛け、「若い頃は、年を取れば楽になると思っていたけど、全然ちがう。むしろ大変になる。若い