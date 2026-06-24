Ｊ１清水はＪ２栃木シティへ育成型期限付き移籍中のＭＦ小竹知恩（２０）が、Ｊ３群馬へ育成型期限付き移籍すると２４日、発表した。期間は２０２６年７月１日から２０２７年６月３０日まで。契約により、期間中は清水と対戦する公式戦には出場できない。小竹はクラブを通じて「ザスパ群馬に期限付き移籍することになりました。試合に出て活躍できるように頑張ります。引き続き応援よろしくお願いします」とコメントした。