Ｊ１清水はＪ３栃木ＳＣへ期限付き移籍中のＧＫ猪越優惟（２５）の移籍期間を延長すると２４日、発表した。期間は２０２６年７月１日から２０２７年６月３０日まで。契約により、期間中は清水と対戦する公式戦には出場できない。猪越はクラブを通じて「百年構想リーグでの悔しさを今シーズンにぶつけ、Ｊ２昇格に貢献できるようにより一層努力します。この一年でより大きくなってエスパルスに帰って活躍できるように頑張って来