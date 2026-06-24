Ｊ１清水はＪＦＬ横河武蔵野ＦＣへ育成型期限付き移籍中のＦＷ安藤阿雄依（あおい）の移籍期間を延長すると２４日、発表した。期間は２０２６年７月１日から２０２７年６月３０日まで。契約により、期間中は清水と対戦する公式戦には出場できない。安藤はクラブを通じて「横河武蔵野ＦＣに引き続き育成型期限付き移籍することになりました。成長して戻ってきます。応援よろしくお願いします」とコメントした。安藤は清水の下