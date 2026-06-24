JR四国 JR四国は24日、2026年のお盆期間に特急しおかぜ（岡山～松山）の指定席を増やすと発表しました。 指摘席を増やすのは、8月8日（土）、9日（日）、15日（土）、16日（日）です。自由席車両の1両を指定席車両に変更し、全8両のうち6両を指定席車両として運転します。上りと下り合わせて24本が対象です。 JR四国は、早めに指定席を予約するよう呼び掛けています。