冷凍・冷蔵保存や電子レンジ、湯せんでの加熱にも使えるポリ袋「アイラップ」の公式「X」アカウントが、5分で簡単にできるトウモロコシの調理法を公開しています。【画像で見る】え…めちゃ便利！アイラップで簡単、トウモロコシの食べ方（画像5枚）5分で簡単トウモロコシ公式アカウントは、「もうゆでない！5分で簡単トウモロコシ」と題した“トウモロコシの食べ方”を紹介しています。【もうゆでない！5分で簡単トウモロコ