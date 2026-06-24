ウズベキスタン戦で2得点の活躍FIFA北中米共催ワールドカップ（W杯）に出場しているポルトガル代表は、現地時間6月23日に行われたグループK第2節でウズベキスタン代表と対戦して、5-0で勝利した。この試合でFWクリスティアーノ・ロナウドは前人未踏のW杯6大会連続となるゴールを含む2得点の活躍を見せた一方、試合後には記者への質問に怒りを見せるシーンもあった。ポルトガルはW杯初戦コンゴ民主共和国と1-1で引き分けると、