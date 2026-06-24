東京都北区の小学校火災で、女性教員が出火元とみられる音楽準備室で洗濯物を乾かしていたと説明していることが24日、警視庁への取材で分かった。室内の電気ストーブが通電状態だったことも判明。警視庁は出火との関連を調べる。