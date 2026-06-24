米男子ゴルフのPGAツアー改革の記者会見に臨むタイガー・ウッズ＝クロムウェル（AP＝共同）米男子ゴルフのPGAツアーは22日の理事会で、2028年シーズンからトップ選手で構成されるチャンピオンシップ・シリーズと、昇格を目指す選手で競うチャレンジャー・シリーズの2シリーズ制で実施することを承認した。昇降格を伴う両シリーズは同時進行で開催され、ともに年間20試合程度が行われるという。同ツアーの未来競技委員会会長を