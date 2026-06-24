警視庁他人名義のクレジットカードで金券を購入したとして、警視庁犯罪収益対策課は24日までに、詐欺の疑いで、東京都港区、職業不詳鈴木雄一郎容疑者（39）と東京都杉並区、職業不詳高橋侑吾容疑者（33）を再逮捕した。交流サイト（SNS）上で報酬を渡すとうたい、カードを集めていたとみられる。再逮捕容疑は共謀して昨年3月、クレジットカードの名義人を装ってカード4枚を使い、東京都新宿区内の金券ショップなどから、ビー