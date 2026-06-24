タレントのpeco（30）が23日、Instagramのストーリーズを更新。「なんか詰め方よおわからん！」と、7歳の息子・リンクくんのお弁当作りに苦戦している様子を公開した。【映像】pecoの手作り弁当や“ryuchellにしか見えない”と話題の息子（複数カット）これまでにもInstagramで、モデルとして親子で撮影中の動画や、同じ柄のパジャマを着た姿、お出かけコーデなど、リンクくんとの様子を発信しているpeco。成長したリンクくん