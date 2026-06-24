ダイドーグループホールディングスは、毎年6月を環境強化月間と定め、グループ全体で環境意識向上などを目的に様々な活動を実施している。6月16日、活動の一環で「環境体験型勉強会」を実施し、郄松富也社長をはじめ、グループのダイドードリンコ、大同薬品工業、たらみなどから12人が参加した。バイオマス発電所見学やこれまで植樹した木の周辺の下草刈りを実際に行った郄松社長は「身をもって体験し環境問題を